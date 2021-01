Man mano che il figlio Bronny cresce, LeBron James sembra concentrarsi sempre di più sullo sviluppo tecnico del figlio sedicenne.

The King però ha voluto un giudizio esterno sul figlio, per questo motivo ha chiesto a Gilbert Arenas di assistere a un suo workout, come raccontato dallo stesso Agent 0 a NBS Sports.

LeBron mi ha contattato su Instagram chiedendomi se potessi andare a vedere un allenamento di suo figlio perché voleva la mia opinione. Io sono andato e gli ho detto che non deve preoccuparsi, Bronny è già il suo clone. LBJ era più alto e forse più rapido alla sua età ma il figlio salta di più, ha le sue stesse doti di passaggio e lettura ma tira e palleggia meglio del padre. Secondo me Bronny può superare i due metri aggiungendone poi un altro di elevazione, diventando così devastante anche a livello atletico.

Il commento del Re alle osservazioni di Arenas? Totalmente d’accordo: “Anche lui ha ritenuto corretta la mia valutazione”, ha spiegato l’ex star degli Wizards.

