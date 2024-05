Bronny James va virale per i NUMERI FOLLI alla Draft Combine

La guardia di USC, Bronny James, sta affrontando un processo emozionante alla 2024 NBA Draft Combine. Lunedì James ha partecipato a una serie di esercitazioni volte a valutare le sue capacità fisiche per il livello professionale. La prestazione della guardia ha impressionato i fan dopo che i video delle sue ripetizioni sono apparsi online.

Innanzitutto, James ha partecipato all’esercitazione di agilità sulla corsia dei professionisti con movimenti rapidi e decisi, come mostrato da Jonathan Givony:

Bronny James pro lane agility drill at the NBA draft combine. pic.twitter.com/DC9JK6STPl — Jonathan Givony (@DraftExpress) May 13, 2024

Molti altri hanno previsto che la rapidità laterale di James potrebbe consentirgli di diventare un difensore di alto livello al prossimo livello. L’agilità in corsia non è stata l’unica esercitazione in cui James ha eccelso lunedì.

James ha fatto registrare un salto verticale massimo di 103 cm, dimostrando ulteriormente le sue capacità atletiche:

40 1/2 inch max vertical leap for Bronny James at the NBA draft combine pic.twitter.com/InbqO1i2uL — Jonathan Givony (@DraftExpress) May 13, 2024

La capacità di salto di James ha ricordato ai fan diverse stelle con simili capacità esplosive, come Tyrese Maxey, Kyrie Irving, Malik Monk e Scoot Henderson. Speriamo che la prestazione complessiva di James alla NBA Draft Combine vada bene.

Stiamo a vedere se questi video virali gli varranno una chiamata al secondo giro del Draft NBA così da vederlo magari insieme a suo padre in NBA.

Leggi anche: Il Real Madrid segue con interesse Nico Mannion