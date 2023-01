Bronny James verrà scelto al Draft NBA del 2024?

In uno sport in cui i giocatori di talento possono trovare difficile a uscire dall’ombra del padre, Bronny James, il figlio maggiore della superstar NBA LeBron James, ha la possibilità di fare ciò che i figli di giocatori come Michael Jordan e Rick Barry non sono stati in grado di fare.

Secondo Jonathan Givony di ESPN, la combo guard è riuscita a svilupparsi costantemente in una classe in cui molte delle migliori prospettive sembrano essere rimaste ferme. Questo è stato messo in piena mostra all’Hoophall Classic, “considerato il principale evento di basket delle scuole superiori”, come le migliori prospettive delle scuole superiori in America l’una contro l’altra allo Springfield College.

Bronny James delivered a standout performance at Hoophall Classic, reconfirming his status as one of the best two-way players in high school basketball, a surefire future NBA player and strong first round candidate in 2024. ESPN analysis: https://t.co/xqEQmIsN4k pic.twitter.com/cfQ0VO5EEI — Jonathan Givony (@DraftExpress) January 20, 2023

A questo punto, sarebbe tutt’altro che sorprendente se Bronny non solo fosse scelto al Draft NBA del 2024, ma diventasse un giocatore NBA di rilievo a pieno titolo. Soprattutto con la sua difesa, il QI cestistico e il potenziale di tiro dal perimetro.

Per rendere le cose ancora migliori per Bronny James, ovunque vada, è probabile che suo padre lo segua.

Avere probabilmente il più grande giocatore di tutti i tempi che lo aiuta ad allenarsi e guidarlo nei suoi primi anni è un privilegio inestimabile.

