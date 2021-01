Brooklyn aveva provato a scambiare Landry Shamet prima della trade per James Harden

Emergono curiosi retroscena sul mercato dei Brooklyn Nets, a testimonianza del fatto che la franchigia era molto attiva già da tempo.

Secondo l’insider Brina Windhorst di ESPN, infatti, il general manager Sean Marks avrebbe voluto assolutamente trattenere Jarrett Allen che invece alla fine è finito ai Cleveland Cavaliers. Per tenere nel roster il lungo Brooklyn aveva provato a mettere sul mercato Landry Shamet, proponendolo a due squadre diverse chiedendo in cambio una scelta al primo turno. L’idea, probabilmente, era di inserire questa chiamata nello scambio per Harden, tenendo Allen fuori dalla trattativa. Un’intenzione che non si è tramutata in fatti e ha costretto i Nets a far partire il centro per arrivare al Barba.

(Fonte: The Hoop Collective – Foto: nets247.it)

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.