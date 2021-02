Brooklyn Nets accusati di razzismo da due ex dipendenti

Caso spinoso in casa Brooklyn Nets. La franchigia ha ricevuto durissime accuse da due ex dipendenti, Eddie Bolden e Juwan Williams, i quali hanno ritengono di essere stati licenziati per motivazioni razziali e per aver manifestato il loro sostengo alla causa del Black Lives Matter.

I due uomini (sui cinque di colore che erano nello staff dei Nets fino alla scorsa stagione) hanno reso nota la loro posizione attraverso un comunicato pubblicato sui social.

Il team si è difeso specificando, attraverso un portavoce citato dal New York Daily News, che i due non sono stati licenziati ma sono rientrati nella politica di tagli del personale dovuti alla contrazione dei ricavi a causa della pandemia da Covid-19.

