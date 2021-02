Brooklyn Nets, Durant e Irving assenti a tempo indeterminato

I Brooklyn Nets dovranno fare a meno di Kevin Durant e Kyrie Irving per la gara di questa notte contro i Philadelphia 76ers e probabilmente anche per alcune partite successive.

KD è stato fermato nel corso della gara contro i Toronto Raptors per essere stato a contatto con una persona risultata positiva perciò è entrato nella lente d’ingrandimento dei protocolli di contact tracing della NBA.

Irving, invece, ha riportato la slogatura dell’indice della mano destra e per questo non potrà giocare contro i Sixers ma rischia di dover restare ai box un po’ più a lungo.

Nets’ Kyrie Irving is listed out tonight against the 76ers due to right index finger sprain.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2021