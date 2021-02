I Brooklyn Nets continuano nel loro tentativo di aggiungere difensori al roster, così da sopperire alle lacune molto ampie evidenziate in questo primo mese di Big Three. Secondo Shams Charania, ci sarebbe l’accordo col free agent Andre Roberson, che nel 2017 fu inserito nel secondo miglior quintetto difensivo NBA.

Per anni Roberson è stato considerato uno dei migliori difensori NBA, ma dal 2018 ha giocato solo 7 partite, nella “bolla” di Orlando l’anno scorso, a causa di alcuni gravi infortuni. Il giocatore, 29 anni, era free agent e ora ritroverà ai Nets l’ex compagno Kevin Durant. Brooklyn aveva considerato la sua firma qualche settimana fa, ma poi aveva virato su Iman Shumpert: l’infortunio di quest’ultimo ha portato la squadra a tornare sul veterano ex Thunder.

Free agent forward Andre Roberson has agreed to a deal with the Brooklyn Nets, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 16, 2021