Brooklyn Nets, Jacque Vaughn non sa cosa fare con Ben Simmons

La partenza di Kyrie Irving e Kevin Durant avrebbe dovuto rendere Ben Simmons protagonista nei Brooklyn Nets.

L’australiano però continua a fare tremendamente fatica e nel derby contro i New York Knicks, perso 124-106, ha giocato solamente 13 minuti, il minimo stagionale.

Nel post partita il coach Jacque Vaughn ha spiegato che si trova in difficoltà nel capire come utilizzarlo. L’allenatore ha fornito molti dettagli riguardo i problemi tattici dovuti alla presenza in campo di Simmons.

Non è facile per me capire in quali quintetti può esserci utile. Se mettiamo un lungo al suo fianco abbiamo problemi nelle spaziature. Se c’è un altro trattatore di palla dobbiamo capire cosa fargli fare quando lui non ha il pallone. Se lo schieriamo da lungo rischiamo di andare in sofferenza a rimbalzo. Capire come utilizzarlo è una sfida, devo comprendere quali compagni possono esaltare le sue caratteristiche e metterlo a suo agio, è compito mio trovare una soluzione anche inventando quintetti appositamente per lui.

Insomma, al momento un giocatore che percepisce 35 milioni di dollari all’anno è un problema più che una risorsa. E il prossimo anno l’australiano ne guadagnerà 38, quello dopo 40. Con questo stipendio Vaughn deve per forza capire come poter sfruttare Simmons perché le possibilità di cederlo sono praticamente zero.