Brooklyn Nets, Kevin Durant dovrà stare in quarantena per una settimana

Continuano i problemi in casa Brooklyn Nets, che hanno perso 4 delle ultime 5 partite e Spencer Dinwiddie per tutta la stagione. Kevin Durant non potrà scendere in campo domani contro i Jazz perché inserito nel protocollo anti-Covid della NBA: la stella dei Nets dovrà rimanere in quarantena addirittura per una settimana, nonostante abbia già avuto il virus la scorsa primavera.

La decisione della Lega è arrivata dopo che un familiare o convivente di KD è risultato positivo e, come riportato da Adrian Wojnarowski, le regole non fanno distinzione tra chi ha già avuto il Covid-19 e chi no. Il giocatore salterà le gare contro Jazz, Sixers, Grizzlies e Thunder.

Kevin Durant's facing a 7-day quarantine under league protocols because of exposure to a positive COVID-19 case, sources tell ESPN. He had the coronavirus in May, continues to register antibodies and has tested negative in multiple recents tests. He'd miss 4 games in next week. https://t.co/HFHFKHolte — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 4, 2021

Players can have family members and those living in close contact regularly tested, and once someone tests positive for the virus, the player's placed in quarantine. Durant's passed three tests, sources say, but rules don't distinguish between those who've had virus and have not. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 4, 2021

