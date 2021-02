Brooklyn Nets, Kevin Durant fuori anche con i Clippers ma c’è una buona notizia

Kevin Durant non sarà a disposizione dei Brooklyn Nets neanche per la sfida contro i Los Angeles Clippers, in programma nella notte italiana fra domenica e lunedì.

L’infortunio al bicipite femorale sinistro terrà ancora KD lontano dal parquet, costringendolo a guardare da fuori la quarta partita consecutiva. Il 14 Febbraio Durant aveva giocato contro Golden State ma era rimasto ai box nelle tre partite precedenti a causa del contatto con un positivo al Covid-19, cosa per la quale era stato fermato nel corso della sfida con i Raptors. In totale l’ex OKC e Warriors, saltando anche il confronto con i Clippers, avrà disputato regolarmente solo una delle ultime nove gare della sua squadra.

Steve Nash says Kevin Durant is out for tomorrow’s game against the Clippers. — Alex Schiffer (@Alex__Schiffer) February 20, 2021

C’è però anche una buona notizia per i Nets, dato che Durant è tornato oggi a svolgere dei leggeri esercizi di allenamento, vale a dire qualche movimento sul campo ma principalmente lavoro di rafforzamento muscolare.

Nash said he expects Kevin Durant to do something “very light” during practice today. Mostly strengthening, but a little bit of court work. — Alex Schiffer (@Alex__Schiffer) February 20, 2021

