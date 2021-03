LaMarcus Aldridge ha fatto la sua scelta: sarà un nuovo giocatore dei Brooklyn Nets.

Il centro si è liberato dai San Antonio Spurs tramite buyout ma è rimasto free agent per poche ore. Ha scelto di andare a competere per il titolo con i Brooklyn Nets che hanno vinto la “volata” per accaparrarselo.

Per lui un contratto fino al termine della stagione al minimo salariale.

LaMarcus Aldridge will sign a one-year, veteran’s minimum deal with the Brooklyn Nets, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 27, 2021

