Brooklyn Nets, Steve Nash si aspetta il ritorno di Kyrie Irving per la prossima gara contro Cleveland

Forse ci siamo davvero: dopo 7 partite saltate, un po’ per scelta sua e un po’ per decisione dello staff dei Brooklyn Nets per permettergli di recuperare il ritmo gara, Kyrie Irving potrebbe finalmente tornare in campo dal prossimo impegno contro i Cleveland Cavaliers.

Steve Nash, parlando con i giornalisti poco fa, ha dichiarato di aspettarsi di avere a disposizione Irving per la gara contro i Cavs in programma la notte italiana tra mercoledì e giovedì. Se Irving dovesse davvero scendere in campo, sarebbe solo la seconda volta in carriera da avversario a Cleveland, dopo l’Opening Night del 2017 quando vestiva la maglia di Boston.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.