Bruce Brown ha comprato il suo nuovo numero di maglia ai Raptors

Bruce Brown è stato il miglior giocatore che Indiana ha ceduto ai Toronto Raptors nella trade per Pascal Siakam. La guardia, che l’anno scorso ha vinto il titolo NBA con i Nuggets giocando un ruolo chiave, potrebbe partire già nelle prossime settimane ma nel frattempo si è subito ambientato nello spogliatoio canadese. Come riportato da Josh Lewenberg di TSN, Brown ha dichiarato di aver pagato 10.000 dollari a Jontay Porter per “comprare” il suo numero di maglia: il #11.

Brown ha indossato il #11 sia a Denver che a Indiana, mentre prima dei Nuggets, quando giocava ai Brooklyn Nets, aveva l’1. La trattativa con Porter, se così si può definire, è stata più facile del previsto grazie ad un intermediario d’eccezione: Michael Porter Jr, fratello di Jontay ed ex compagno di Bruce Brown a Denver. Successivamente il neo-arrivato ha chiesto direttamente quanto avrebbe dovuto pagare per avere il numero 11: “Pensavo mi avrebbe chiesto di più” ha commentato il giocatore.

D’altronde i soldi non sono certo un problema per Brown, che la scorsa estate ha firmato un biennale da 45 milioni di dollari complessivi.

Bruce Brown said he reached out to his former Nuggets teammate Michael Porter Jr. to ask if brother Jontay would be willing to give up jersey No. 11. “I make enough to try to bribe him a little bit”

How much did it cost? “$10K”

“I thought he was going to ask for more.”

— Josh Lewenberg (@JLew1050) January 19, 2024