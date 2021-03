Bruce Brown ha sminuito la partita di Aaron Gordon, autore di 38 punti contro i suoi Nets

Ieri notte gli Orlando Magic hanno sorpreso i Brooklyn Nets, interrompendo la propria striscia di 7 sconfitte consecutive con una vittoria 121-113 grazie soprattutto a 38 punti di Aaron Gordon. L’ala dei Magic ha segnato anche un career-high di 7 triple, su 8 tentativi: la sua prima gara da oltre 35 punti dal dicembre 2017.

Forse anche per via di questa statistica, dopo la partita, Bruce Brown ha sminuito senza remore la partita di Gordon, dichiarando che per battere i Nets le altre squadre devono rasentare la perfezione come fatto dai Magic:

Bruce Brown: "Teams got to be perfect to beat us and they were just hitting shots – tough shots. I've never seen Aaron Gordon hit shots like that in my life. So just a tough night." #Nets #Magic #NBA

— Brian Lewis (@NYPost_Lewis) March 20, 2021