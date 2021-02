Brutale botta e risposta tra Klay Thompson e Glen Davis dopo i fatti riguardanti McGruder

Continua a generare polemiche quanto accaduto un paio di giorni fa tra Rodney McGruder e i Golden State Warriors. Dopo i commenti incattiviti di Klay Thompson e Draymond Green e la risposta a questi ultimi da parte di Wayne Ellington, nella discussione è irrotto Glen Davis, il quale ha commentato su Instagram l’accaduto.

A dire la verità, il commento di Big Baby è stato di particolare cattivo gusto, visto che ha menzionato i gravi infortuni di Thompson come una punizione per la sua arroganza. “Capisco perché continua ad infortunarsi, se dice str*****e del genere. È il karma” aveva scritto Davis. Pronta la replica di Klay nelle sue storie Instagram: “Cavolo, Big Baby! Siamo arrivati davvero a questo? Non vedo l’ora di vederti in campo l’anno prossimo, chiamerò isolamento ogni volta. Probabilmente ne segnerò 40 in un solo quarto con lui che mi marcherà”. Davis non gioca in NBA dal 2015.

Klay Thompson had something to say to Glen Davis. 👀 (h/t @gswchris) pic.twitter.com/TJXK7Px0K3 — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 2, 2021

