Brutta tegola per Torino a poche ore dal match con l’Urania: un positivo nel gruppo squadra

Con un breve comunicato, la Reale Mutua Basket Torino ha comunicato la positività al COVID-19 di un membro del gruppo squadra. Come da protocollo federale, anche i restanti membri del gruppo sono stati sottoposti a tampone che ha dato però esito negativo, non compromettendo così ulteriormente la sfida con i milanesi.

Un fulmine a ciel sereno dunque in casa Reale Mutua, proprio a ridosso dell’importante match contro l’Urania Milano previsto per questa sera alle 18.00 e valido per la 12^ giornata di Serie A2.

