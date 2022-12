Brutte notizie riguardo il recupero di Danilo Gallinari

Danilo Gallinari sta cercando di recuperare dall’infortunio al legamento crociato riportata a fine agosto con la Nazionale.

Il Gallo ne ha parlato con Sky Sport, mettendo in dubbio le possibilità di rientrare in questa stagione con i Boston Celtics e di conseguenza anche in estate con gli Azzurri. Difficile, infatti, ipotizzare che Gallinari possa essere ai Mondiali 2023 senza aver giocato neppure una gara di quest’annata con i biancoverdi.

Sono contento di come procede il recupero, è più veloce di quanto ci aspettavamo ma è difficile fare programmi a lungo termine. Provo ad affrontare un giorno alla volta, è difficile capire se potrò giocare in questa stagione. Ovviamente ci spero, il gruppo è forte e farne parte sul parquet sarebbe molto meglio ma è complicato fare previsioni.

Parole di grande cautela che non fanno ben sperare i tifosi. Supporters dei Celtics che però si godono le belle parole di Gallinari sulla squadra e su alcuni interpreti in particolare.