Bruttissima Italia: l’Ucraina stravince e ora la Serbia fa molta paura

Ucraina – Italia 84-73

(16-21; 22-21; 19-15; 27-16)

Una pessima gara dell’Italia contro l’Ucraina, sicuramente la peggiore tra il 2021 e il 2022. Gli italiani sembra che non ci capiscono mai nulla, nonostante un discreto primo tempo. La “lentezza” che avevano dato al match avrebbe premiato gli ucraini – e lo sapevano – ma non hanno fatto nulla per risolvere il problema. Risultato? Sconfitta e ora la spauracchio Serbia agli Ottavi di Finale è molto molto concreto.

PRIMO QUARTO

La prima metà di gara è ricca di continui colpi di scena. Noi abbiamo più volte provato a scappare, senza però mai riuscire a trovare un allungo con la A maiuscola. I gialloblu giocano ogni possesso come se fosse l’ultimo del loro EuroBasket e sono bravissimi a rientrare tutte le volte che cerchiamo di mettere 2-3 possessi tra noi e loro. Al primo intervallo obbligatorio della contesa l’Italia è in vantaggio al Mediolanum Forum di Assago 21 a 16.

SECONDO QUARTO

Gli ucraini iniziano molto meglio di noi il secondo periodo e mettono immediatamente – ma anche momentaneamente – la testa davanti. La second unit italiana composta da Mannion e Ricci dà la scossa e gli Azzurri toccano il +10, 34 a 24, con la bomba di Gigi Datome a 6:43 dal termine. Mykhailiuk si presenta alla gara e azzera immediatamente il vantaggio accumulato dagli uomini di Pozzecco e all’intervallo lungo siamo sul +4, 42 a 38.

TERZO QUARTO

Al ritorno dagli spogliatoi la musica è sempre più o meno la stessa, con un Sanon in più per gli ucraini, il vero uomo decisivo nel corso del terzo periodo. L’Italia non dà mai l’impressione di poterla vincere, pur rimanendo sempre a contatto. La sensazione però è che non si riesca a trovare una soluzione agli esterni in maglia gialla e al 30′ il tabellone luminoso del palazzetto milanese segna 57 pari.

QUARTO QUARTO

Gli ultimi dieci minuti sono uno scempio per l’Italia. L’attacco è disastroso, la difesa è abominevole e il ritmo inesistente. Mykhailiuk non è Steph Curry ma è comunque un giocatore NBA da quasi 5 stagioni e fa a fette la nostra difesa ogni volta che ha la palla in mano. Il parziale è impressionante, quasi incommentabile, e i diecimila circa presenti al Forum rimangono di stucco perché non riescono a credere ai loro occhi. Alla fine l’Ucraina stravince meritatamente 84 a 73.

ITALIA: Baldasso NE, Biligha 0, Datome 3, Fontecchio 14, Mannion 8, Melli 2, Pajola NE, Polonara 17, Ricci 9, Spissu 11, Tessitori NE, Tonut 9. All. Gianmarco Pozzecco.

UCRAINA: Blizkuyk 4, Bobrov 2, Herun 5, Len 3, Lukashov 0, Mykhailiuk 25, Pustovyi 8, Sanon 17, Skapintsev NE, Sydorov 3, Tkachaenko 17, Zotov NE. All. Maksym Mikhelson.

Qui trovate le statistiche complete della gara.

Immagini in evidenza FIBA

