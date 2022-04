Bufera in casa Fortitudo Bologna: i giocatori “scioperano” per mancati pagamenti degli stipendi?

Nella giornata di ieri non si è disputato l’allenamento in casa Fortitudo Bologna. Su questo ne siamo certi. I motivi paiono essere economici, almeno secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e Il Corriere di Bologna.

In generale la situazione non è delle migliori perché i bolognesi sono a -4 dal terz’ultimo posto e domani sera a Pesaro si giocano forse l’ultima chance di restare in Serie A.

A provare a portare la calma ci ha pensato il GM della squadra, Marco Carraretto, dicendo la seguente frase al quotidiano bolognese: “solo un chiarimento, nessun cambio di programma”.

Di certo non è il massimo della vita presentarsi alla gara più importante dell’anno dopo aver fatto saltare l’allenamento ma, se i motivi sono di tipo economico, ovvero il ritardo nel pagamento degli stipendi, non possiamo certamente criticare i giocatori fortitudini della scelta. Non dimentichiamoci che si tratta di un lavoro e non di un divertimento.

Per il momento non possiamo far altro che aspettare il verdetto del campo di domani sera. Dopo il suono della quarta sirena capiremo quale sarà il futuro della Fortitudo, se ancora forse in Serie A oppure quasi certamente in qualche lega minore, con magari una diaspora degli americani verso altri campionati di minor valore per provare a guadagnare una mensilità in più ai playoff, attenendo il pagamento degli stipendi arretrati.

