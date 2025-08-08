Buon compleanno, Gallo! Prova superba dell’azzurro, Gara-3 di finali è dei Vaqueros

Danilo Gallinari ha festeggiato a dovere il giorno del proprio compleanno. Anche se in Porto Rico era ancora il 7 agosto (il suo compleanno cade l’8), c’è da registrare una prova monstre dell’azzurro in Gara-3 delle finali di BSN tra Vaqueros de Bayamon e Leones de Ponce. Gallinari è stato l’assoluto MVP del match con 31 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, tirando 10/15 dal campo.

Danilo Gallinari con 16pts y 6reb en el primer parcial😮‍💨🔥#VaquerosBSN pic.twitter.com/DfbKE3oi0Q — Vaqueros de Bayamón (@VaquerosBSN) August 8, 2025

Meglio di lui ha fatto solo JaVale McGee, autore di una doppia-doppia da 33 punti e 12 rimbalzi. I Vaqueros hanno vinto abbastanza agilmente, 100-79, portandosi avanti 2-1 nella serie e a sole due vittorie dalla conquista del campionato. Da registrare anche l’esordio di Rayjon Tucker, ufficializzato ieri nonostante siano in corso le finali: l’americano ex Venezia e Virtus Bologna ha segnato 7 punti in 9′.

Per Gara-4 si tornerà a Ponce, una vittoria in trasferta per i Vaqueros sarebbe determinante. L’augurio è che le finali possano concludersi il più rapidamente possibile, così che Gallinari possa raggiungere l’Italbasket che stasera nel frattempo scenderà in campo a Trieste per l’amichevole contro la Lettonia.