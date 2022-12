“Buon Natale, Nikola!”, ma Jokic corregge subito il giornalista

Per Nikola Jokic quella di Natale è stata una serata speciale, chiusa con una grande vittoria su Phoenix grazie proprio alla sua tripla-doppia: 41 punti, 15 rimbalzi e 15 assist. Una prestazione mostre che lo ha visto eletto MVP della partita e anche del Christmas Day 2022. Mai nessuno aveva segnato così tanti punti, realizzando una tripla-doppia il giorno di Natale.

Al termine della gara, Jokic si è fermato come di consueto a bordocampo per l’intervista post-partita. Dopo un breve commento sulla sua prestazione, Jokic ha fatto per congedarsi e a quel punto il giornalista gli ha augurato “Merry Christmas”. Il centro dei Nuggets è stato però veloce a correggerlo: “Non è il mio Natale, però buon Natale!”. A quel punto anche il giornalista si è corretto, augurando invece un più generico “buone feste”.

Essendo serbo, Jokic non è di religione cattolica bensì ortodossa, e per questo festeggia il “suo” Natale il 7 gennaio e non il 25 dicembre. Insomma per lui ieri era un giorno come un altro, sebbene gran parte del mondo occidentale stesse festeggiando. Per Jokic quel momento arriverà solo tra un paio di settimane.