Buona la prima per gli italiani Gallinari e Melli

Esordio vincente per gli azzurri Danilo Gallinari e Nicolò Melli nella loro prima partita stagionale in NBA.

Il Gallo, complice l’assenza di Capela, parte in quintetto nel successo dei nuovi Atlanta Hawks sul campo dei Chicago Bulls. Prestazione di altissimo profilo l’azzurro che chiude con 13 punti e 4/6 al tiro in poco più di 24 minuti. Ampie rotazioni, infatti, per coach Pierce nel 104-124 con cui i suoi schiantano i Bulls, dopo aver segnato ben 83 punti nel primo tempo. Migliore in campo, neanche a dirlo, Trae Young che inizia con 37 in 26 minuti con un eccellente 10/12 dal campo.

Sorride a metà anche Nicolò Melli che si gode la vittoria dei suoi New Orleans Pelicans che s’impongono con grande autorità (99-113) sui Toronto Raptors. L’italiano però non riesce ad andare a referto, sbagliando quattro tiri nei 14 minuti trascorsi sul parquet. Per i Pelicans il top scorer è Ingram che va a un rimbalzo dalla tripla doppia (24+11+9), decisivo nella rimonta dal -11 iniziale Redick con 23 in uscita dalla panchina, buono l’esordio di Bledsoe (18) così come la prova di Williamson, in doppia doppia (15+10) nonostante i problemi di falli.

