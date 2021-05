Butler chiama, Middleton risponde: Milwaukee si prende Gara-1

Partono col botto i Playoff NBA 2021. I Milwaukee Bucks hanno avuto la meglio sui Miami Heat dopo un tempo supplementare 109-107, nonostante una gara non brillante del loro leader Giannis Antetokounmpo. Il greco, sempre in grande difficoltà contro Miami, segna 26 punti, cattura 18 rimbalzi ma tira 10/27 dal campo, spesso ingabbiato dalla difesa dei Bucks. In compenso è luminosa la stella di Khris Middleton, che segna 27 punti compreso il game-winner a 0.5 secondi dalla fine dell’OT, ricadendo all’indietro.

MIDDLETON CALLED GAME IN OT. 🔥🔥 pic.twitter.com/QuvRbB5J3O — House of Highlights (@HoHighlights) May 22, 2021

Ci pensa poi Jrue Holiday, 20 punti e 11 rimbalzi, ad assicurare la vittoria ai Bucks con una stoppata sull’ultimo tiro della disperazione di Jimmy Butler. Un Butler che, come Giannis, non è stato al top in Gara-1 ma ha comunque trovato il modo di segnare il canestro del pareggio sulla sirena del quarto quarto, battendo in velocità proprio il greco. Alla fine 17 punti, 10 rimbalzi e 8 assist per la stella di Miami, che ha però tirato 4/22 dal campo. Malino in attacco anche Bam Adebayo, con 9 punti e 4/15 al tiro.

Tra un paio di giorni le due squadre torneranno in campo per un’altra accesissima partita.

