Butler rivela il motivo esilarante per cui i suoi compagni di squadra non bevono il suo caffè Big Face Coffee

Oltre ad essere uno dei migliori giocatori del campionato di oggi e forse un futuro campione NBA, la superstar dei Miami Heat, Jimmy Butler, sta anche costruendo il suo impero al di fuori del campo da basket. Butler ha investito molti dei suoi soldi nella costruzione del suo marchio di caffè, Big Face Coffee, che è iniziato come un trambusto secondario nella bolla NBA circa tre anni fa, e ora si è espanso fino a diventare un’impresa multimilionaria in piena regola.

Il fatto che il marchio appartenga a Jimmy Butler ovviamente ha molto a che fare con la sua immensa popolarità. Tuttavia, non si tratta solo di marketing per Big Face Coffee. Lo stesso Butler ha studiato il mestiere e ha dedicato molto tempo e sforzi per assicurarsi di essere in grado di produrre caffè di qualità per i suoi consumatori. Tenendo conto di tutto ciò, non sorprende che ogni tazza di caffè di Butler possa costarti 20 dollari l’uno.

Butler è fiducioso, tuttavia, che il suo caffè Big Face Coffee valga il prezzo. È solo che i suoi compagni di squadra di Heat non sono grandi fan del suo stesso prodotto:

“Gli do 10 su 10 come voto. E nessuno nella mia squadra può permetterselo, quindi non vogliono andare laggiù e pagare per loro”, ha detto Butler.

Reporter: “Can you grade your coffee and does anybody on the team drink your coffee?” Jimmy Butler: “I grade it 10/10. And nobody on my team can afford it so they don’t wanna go over there and pay for it.” 😂 (via @TomerAzarly) pic.twitter.com/yW5b1CXrpz — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 8, 2023

