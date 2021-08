Buyout per Leandro Bolmaro: giocherà con i Timberwolves

É tutto pronto per il passaggio in NBA di Leandro Bolmaro.

Chiamato con la scelta numero 23 al Draft dell’anno scorso dai New York Knicks, il talento classe 2000 è finito ai Minnesota Timberwolves nella trade che ha portato Ricky Rubio dai Thunder alla franchigia di Minneapolis.

Il buyout per liberare l’esterno dalla squadra catalana era fissato a 900 mila euro: i T’Wolves pagheranno quasi l’intera somma (75o mila euro), mentre la differenza verrà corrisposta dallo stesso giocatore.

Bolmaro ha giocato nelle ultime due stagioni al Barcellona e solo poche settimane fa ha fatto parte della spedizione argentina alle Olimpiadi di Tokyo.

— Christos Harpidis (@chrisalucard) August 13, 2021