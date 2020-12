Cade ancora il Khimki: l’ASVEL vince in rimonta

LDLC ASVEL Villeurbanne – Khimki Mosca 90-84

(20-29; 23-22; 29-19; 18-14)

Vittoria in rimonta per l’ASVEL Villeurbanne che batte 90-84 il Khimki e ottiene così il quinto successo stagionale. Il Khimki invece incappa nella sesta sconfitta consecutiva e si conferma fanalino di coda della classifica.

Dopo 4′ di equilibrio (11-10), gli ospiti provano a prendere in mano le redini del match e trascinati da Zaytsev si portano sul +5: 11-16. Lacombe firma il -2 per l’ASVEL, ma il Khimki trova con facilità il fondo della retina e i canestri di Mickey e Booker chiudono il primo quarto sul 20-29.

Nel secondo quarto la musica non cambia ed è sempre il Khimki ad avere in mano il pallino del match. Dopo il +12 firmato da Karasev, Noua e Cole provano a riportare a contatto l’ASVEL (25-32), ma il solito Booker e la tripla di Shved regalano al Khimki il +15 al 15′: 25-40. Fall riporta i transalpini sul -10, ma gli ospiti non si fanno sorprendere e con la tripla di Timma tornano a +13: 34-47. Il quarto scivola via senza nessuna particolare emozione e il primo tempo si chiude con il Khimki avanti 43-51.

Al ritorno dagli spogliatoi, gli ospiti perdono quella fluidità in fase offensiva e permettono a Lighty e compagni di tornare a contatto dopo meno di 3′: 52-55. Booker e Jerebko provano a ridare fiato a un Khimki in difficoltà (55-61), ma l’ASVEL riesce a rimanere a contatto grazie ai canestri di Fall e dell’ex Sassari Lighty e con la tripla di Yabusele i padroni di casa si riportano avanti dopo più di 20′: 66-64. Il canestro di Booker ferma il parziale di 11-0 dei padroni di casa, che però riescono a conservare il vantaggio e chiudere il terzo quarto sul 72-70.

Nei primi minuti del quarto periodo le due squadre sbagliano tanto in fase offensiva e danno vita a un match combattuto giocato sul punto a punto: 77-77 al 35′. Cole e Kahudi provano a caricarsi sulle spalle l’attacco francese e a 1’30” dalla fine del match l’ASVEL è avanti 84-79. Timma e McCollum dal canto loro provano a tenere a contatto il Khimki (86-83), ma il canestro di Lighty e i liberi della sicurezza di Cole chiudono il match sul definitivo 90-84.

LDLC ASVEL Villeurbanne: Yabusele 20, Cole 19, Fall 16

Khimki Mosca: Booker 26, Shved 14, Jerebko 10

Foto in evidenza: David Lighty (euroleague.net)

