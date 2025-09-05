Caitlin Clark annuncia che non tornerà in campo in questa stagione WNBA

È stata una stagione davvero sfortunata per Caitlin Clark, giunta al suo secondo anno in WNBA dopo un primo stellare che si era concluso con l’eliminazione per 2-0 nei Playoff contro le Connecticut Sun. La star delle Indiana Fever si presentava come possibile candidata al premio di MVP della stagione, e le prime prestazioni sembravano rafforzare questa idea: dopo una manciata di partite è però arrivato il primo stop con oltre 2 settimane saltate.

Poi il rientro ma, dopo qualche settimana, un nuovo infortunio muscolare all’inguine ha rimesso Clark KO. Dal 15 luglio, la giocatrice non è più scesa in campo e nelle scorse ore è stato annunciato che non tornerà in questa stagione WNBA. Si tratta del quinto importante forfait per le Fever dopo quelli di Sophie Cunningham, Aari McDonald, Sydney Colson e Chloe Bibby, tutte out per la stagione.

Caitlin Clark chiude così la sua stagione da sophomore con sole 13 gare disputate, 16.5 punti e 8.8 assist di media.

Indiana attualmente è comunque ottava e, se la stagione finisse oggi, si qualificherebbe ai Playoff. Alle Fever mancano 3 partite per terminare la RS: loro, le Seattle Storm e le Los Angeles Sparks sono in corsa per gli ultimi due biglietti per la post-season.