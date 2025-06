Caitlin Clark dà SPETTACOLO al rientro dall’infortunio e infligge alle Liberty la prima sconfitta stagionali

Caitlin Clark mancava dal campo da oltre 3 settimane per via di un infortunio muscolare subito contro Atlanta lo scorso 24 maggio. Ieri sera è tornata a indossare la maglia delle Indiana Fever, riprendendo da dove aveva lasciato: un autenitico show che non solo ha infiammato il pubblico di Indianapolis, ma ha anche inflitto alle New York Liberty la loro prima sconfitta stagionale alla 10° gara.

Che sarebbe stata una serata speciale per Clark si era capito fin dal primo quarto, quando la star delle Fever ha segnato 9 punti in 38” con 3 triple da distanza siderale, alcune marcata piuttosto da vicino.

CAITLIN CLARK THREE 3PM IN A ROW — GOING OFF. 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/MB90i45Ean — Hoop Central (@TheHoopCentral) June 14, 2025

Alla fine Caitlin Clark ha terminato la sua partita con 32 punti, 8 rimbalzi, 9 assist e 7/14 da tre punti. Le 7 triple messe a segno pareggiano un career-high della giocatrice di Indiana, ora sul 5-5 (2-3 il record in assenza di Clark).