Caitlin Clark fa la STORIA: nuovo record di punti in NCAA

Caitlin Clark è il fenomeno del momento nel basket americano. Non stiamo parlando di NBA e nemmeno di WNBA, bensì di NCAA femminile: Clark è al quarto e ultimo anno a Iowa e tra qualche mese sarà senza dubbio la prima scelta assoluta al Draft. Ma ciò che ha fatto entrare Clark nella storia del basket questa notte è stata la partita da 49 punti (career-high) e 13 assist contro Michigan. Non tanto per i 49 punti, che sono comunque un bottino insolito per l’NCAA femminile, ma perché nel primo quarto la ragazza classe 2002 ha superato il record Kelsey Plum al primo posto nella classifica marcatori All-Time al college. Clark è ora a quota 3.569 punti segnati in carriera (3.527 per Plum).

Lo ha fatto “a modo suo”, con una tripla fuori equilibrio che per volti versi ricorda un canestro di Steph Curry. Clark in questa stagione, come detto la sua quarta in NCAA (per le ragazze è obbligatorio completare il percorso scolastico prima di potersi dichiarare eleggibili al Draft), sta segnando 32.1 punti di media, ai quali aggiunge 7.0 rimbalzi e 8.1 assist tirando col 39.3% da tre punti.

Le Iowa Hawkeyes, che l’anno scorso sono arrivate proprio grazie a Caitlin Clark per la loro prima volta in finale del Torneo NCAA (perdendo contro LSU), sono attualmente seconde nella Big Ten con un record di 23-3.