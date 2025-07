Caitlin Clark ha vinto il primo confronto con Paige Bueckers

È andato in scena ieri sera il primo confronto diretto in WNBA tra Caitlin Clark e Paige Bueckers, ovvero le ultime due prime chiamate assolute al Draft destinate a segnare i prossimi anni di basket femminile. Le Indiana Fever di Clark hanno battuto nettamente le Dallas Wings 102-83, con la loro star che ha chiuso in doppia-doppia: 14 punti e 13 assist, a cui ha aggiunto anche 5 recuperi e 1 stoppata, tirando 4/12 dal campo.

Bueckers in compenso ha segnato 21 punti con 9/15 dal campo: finora non ha mai fallito nell’andare in doppia cifra per punti ed è diventata la seconda giocatrice più veloce della storia WNBA a raggiungere 300 punti, 50 rimbalzi e 50 assist (la prima è Diana Taurasi, nel 2004). Finora la prima scelta assoluta delle Wings al Draft 2025 sta segnando 18.1 punti di media nella sua prima stagione da pro.

Questi due talenti, che stanno già dando una luce totalmente nuova alla WNBA nonostante la giovanissima età, sono destinate a darsi battaglia per tanti anni al vertice del basket femminile americano.