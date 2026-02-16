Cam Payne già di ritorno in NBA, ricco buyout al Partizan ma Philadelphia ne pagherà solo una parte

Cam Payne è rimasto al Partizan Belgrado solo un paio di mesi: la point guard statunitense era arrivata a fine dicembre e ha disputato solo 15 partite in bianconero. Come riportato da Marc Stein, il giocatore ha deciso di tornare in NBA accettando l’offerta dei Philadelphia 76ers che a loro volte verseranno un ricco buyout al Partizan: si parla di 1.75 milioni di dollari.

Proprio il buyout è oggetto di discussione, perché i Sixers ne possono coprire solo una parte. Da regolamento NBA, vista la loro situazione salariale, i 76ers possono infatti spendere solo 875.000 dollari in buyout in questa stagione. Ciò significa che la cifra restante, quasi 1 milione di dollari, sarà versata dallo stesso Payne.

L’americano, 31 anni, ha giocato 477 partite in carriera in NBA, l’ultima nella passata stagione con la maglia dei New York Knicks. Payne ha già giocato per Philadelphia nella stagione 2023-24: 9.3 punti di media in 31 partite con i Sixers.

Partizan Belgrade officially announces Cam Payne’s departure for the NBA … and the $1.75 million buyout fee it will receive to release him. The Sixers, as we covered earlier, can only contribute a maximum of $875,000 to the buyout fee according to league rules. https://t.co/YN7QFH2QzU — Marc Stein (@TheSteinLine) February 16, 2026

Con la maglia del Partizan, Cam Payne ha segnato 10.8 punti di media in 5 partite di EuroLega.