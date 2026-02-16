cam payne

Cam Payne già di ritorno in NBA, ricco buyout al Partizan ma Philadelphia ne pagherà solo una parte

Home NBA News
Francesco ManziLascia un Commento su Cam Payne già di ritorno in NBA, ricco buyout al Partizan ma Philadelphia ne pagherà solo una parte

Cam Payne è rimasto al Partizan Belgrado solo un paio di mesi: la point guard statunitense era arrivata a fine dicembre e ha disputato solo 15 partite in bianconero. Come riportato da Marc Stein, il giocatore ha deciso di tornare in NBA accettando l’offerta dei Philadelphia 76ers che a loro volte verseranno un ricco buyout al Partizan: si parla di 1.75 milioni di dollari.

Proprio il buyout è oggetto di discussione, perché i Sixers ne possono coprire solo una parte. Da regolamento NBA, vista la loro situazione salariale, i 76ers possono infatti spendere solo 875.000 dollari in buyout in questa stagione. Ciò significa che la cifra restante, quasi 1 milione di dollari, sarà versata dallo stesso Payne.

L’americano, 31 anni, ha giocato 477 partite in carriera in NBA, l’ultima nella passata stagione con la maglia dei New York Knicks. Payne ha già giocato per Philadelphia nella stagione 2023-24: 9.3 punti di media in 31 partite con i Sixers.

Con la maglia del Partizan, Cam Payne ha segnato 10.8 punti di media in 5 partite di EuroLega.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

mccain

OKC perde Shai Gilgeous-Alexander, ma arriva Jared McCain da Philadelphia

Francesco Manzi
paul george

Paul George è stato sospeso 25 partite per violazione delle regole anti-droga

Francesco Manzi
Nick Nurse Trae Young

“Non sembravano malati”: Nick Nurse smaschera la trade segreta di Trae Young

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.