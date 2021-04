Ci sarà un cambio della guardia ai vertici di USA Basketball: dopo le Olimpiadi di Tokyo il nuovo managing director sarà Grant Hill.

L’ex giocatore Pistons, Magic, Suns e Clippers succederà a Jerry Colangelo (in carica dal 2005) e avrà nelle mani Team USA per il prossimo ciclo olimpico. Uno dei primissimi compiti di Hill sarà la scelta del nuovo coach, dato che Gregg Popovich lascerà l’incarico dopo i Giochi Olimpici.

Da giocatore Hill ha vinto l’oro olimpico ad Atlanta nel 1996 ed è apparso molto carico per la nuova esperienza: “Per me è un grandissimo onore, non vedo l’ora di prendere in mano un programma così importante. Farò di tutto per proseguire nella crescita e nello sviluppo dei talenti statunitensi in tutto il mondo. So bene cosa significa rappresentare il proprio Paese, per questo sono certo che la nazionale continuerà ad essere ambita dai migliori giocatori”.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.