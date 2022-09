Cambio epocale in vista per l’NBA riguardo l’eleggibilità al Draft?

L’NBA e l’NBPA sono sempre al lavoro per trovare diversi modi per promuovere il campionato e renderlo migliore. Negli ultimi negoziati sembra che ci saranno alcuni importanti cambiamenti in arrivo nel prossimo futuro.

Secondo Shams Charania di The Athletic, l’NBA sta cambiando l’età di idoneità al Draft, scendendo da 19 a 18 anni, aprendo la strada al ritorno dei giocatori delle scuole superiori che farebbero il salto immediato da dilettanti a professionisti. Ciò dovrebbe accadere nel 2024:

“La lega e la NBPA dovrebbero concordare di spostare l’idoneità all’età per il Draft NBA dai 19 ai 18 anni, aprendo la strada al ritorno dei giocatori delle scuole superiori che vogliono fare subito il salto in NBA, secondo fonti a conoscenza di le discussioni”.

“La NBA ha fissato il limite di età al Draft a 19 anni nel 2005. Silver ha detto a luglio di essere “fiducioso” nella modifica della regola nel prossimo ciclo CBA ed entrambe le parti sembrano motivate a ridurre l’idoneità di età per il Draft”.

Questo è ovviamente epocale ma disturberà anche molti dei migliori programmi universitari, che perderanno reclute fortissime perché sceglieranno di fare subito il salto in NBA dopo l’ultimo anno di high school.

