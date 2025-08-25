Cambio last minute nel roster della Francia

Forfait dell’ultima ora nel roster della Francia in vista degli Europei.

Non sarà del gruppo Matthew Strazel, fermato da un problema alla coscia. Il giocatore del Monaco si era fermato qualche giorno fa, ha saltato l’ultima amichevole dei transalpini con la Grecia nel tentativo di recupero ma non riuscirà a partecipare a Eurobasket. Al suo posto la Francia ha richiamato Nadir Hifi, riserva tutt’altro che secondaria dopo l’ottima stagione in EuroLega con la maglia del Paris.

Quella di Strazel è solo l’ultima assenza con cui il neo coach Frederic Fathoux dovrà fare i conti, a partire da quelle di Wembanyama e Gobert.