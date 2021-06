Canada, tra i 12 convocati al Preolimpico tanti giocatori NBA

Il Canada, al completo, sarebbe probabilmente una delle migliori Nazionali al mondo. Sfortunatamente per i canadesi, molti talenti NBA finora hanno bypassato gli impegni con la Nazionale per riposarsi in estate e prepararsi alla stagione successiva. Per questo Preolimpico che il Canada giocherà in casa, a Victoria, la tendenza sembra essersi parzialmente invertita. Non ci sarà Shai Gilgeous-Alexander, probabilmente il giocatore più forte, ma il roster scelto da coach Nick Nurse sarà pieno di giocatori NBA.

I leader saranno sicuramente Andrew Wiggins ed RJ Barrett, ma ci saranno anche Luguentz Dort di OKC e Nickeil Alexander-Walker di New Orleans. Questo l’elenco dei 12 convocati:

Andrew Wiggins, Andrew Nicholson, Mychal Mulder, Luguentz Dort, R.J. Barrett, Trae Bell-Haynes, Aaron Doornekamp, Anthony Bennett, Trey Lyles, Dwight Powell, Cory Joseph, Nickeil Alexander-Walker.

Presente quindi anche Anthony Bennett, prima chiamata assoluta al Draft 2013 rivelatosi uno dei più grandi flop della storia NBA. Il lungo canadese, dopo quasi 2 anni di stop, ha ripreso a giocare pochi mesi fa in Porto Rico.

Il Canada al Preolimpico se la vedrà nel primo girone con Cina e Grecia (qui i convocati degli ellenici), nel gruppo parallelo ci saranno invece Repubblica Ceca, Turchia ed Uruguay.

Fonte: Eurohoops