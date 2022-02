Cancellata Reggio Emilia-Kiev: 20-0 a tavolino per gli italiani

Domani l’UNAHOTELS Reggio Emilia avrebbe dovuto giocare la partita di FIBA Europe Cup contro il Kiev Basket. Avrebbe dovuto, appunto. Purtroppo la situazione geopolitica ucraina ha complicato il viaggio della formazione di Kiev, che comunque non avrebbe avuto americani, i quali hanno lasciato lo Stato come richiesto dal Presidente Joe Biden a tutti i cittadini statunitensi.

La scelta della FIBA è stata di non rinviare la sfida ma di accettare la volontà degli ucraini di non volare per l’Italia e di quindi perdere 20-0 a tavolino, come comunicato sul profilo Instagram della formazione di Kiev:

La decisione di cancellare questa gara tra Reggio Emilia e il Kiev Basket è dovuta a dei problemi molto più seri di una partita di basket della quarta competizione continentale.

