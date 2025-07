Cantù, alla fine Grant Basile giocherà i playoff in Porto Rico

Dopo aver acquisito le necessarie tutele legali e assicurative, Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica di aver concesso il nulla osta alla Federazione cestistica di Porto Rico per il tesseramento a titolo temporaneo dell’atleta Grant Basile, che disputerà i playoff del campionato con i Piratas de Quebradillas.

Il commento di Grant Basile: “Ringrazio il Presidente Allievi e la società per avermi concesso questa possibilità. Credo che per me sia un’opportunità per dimostrare che il lavoro fatto a Cantù negli ultimi dieci mesi mi ha reso un giocatore migliore, ma anche per continuare questo processo di crescita, misurandomi con giocatori che hanno militato in NBA. Allo stesso tempo, mi auguro che questa esperienza possa aiutarmi a convincere Coach Pozzecco a convocarmi in Nazionale per i prossimi Europei. Spero che i tifosi biancoblù mi seguano in questa esperienza e non mi facciano mancare il loro supporto, anche se a distanza. Sempre Forza Cantù!”.

Fonte: ufficio stampa Pallacanestro Cantù

