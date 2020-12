Cantù-Brescia, le pagelle: Woodard e Johnson non bastano ai brianzoli; Burns fa valere la legge dell’ex

Vittoria dopo un overtime per la Germani Brescia in casa di una buonissima Cantù, che non ha potuto contare neanche questa volta su Jaime Smith.

Acqua S.Bernardo Cantù

Donte Thomas: 4.5. Brutta partita per l’ala americana, spesso l’ago della bilancia della squadra. Per poter vincere, Cantù non può fare a meno di lui.

Sha’markus Kennedy: 7.5. Altra doppia doppia autorevole per il centro rookie. Sicuramente è in grande crescita e potrà essere un uomo in più in questa seconda parte di stagione.

James Woodard: 8.5. Se fosse riuscito a portare i brianzoli alla vittoria, gli avremmo dato 9. Gara praticamente perfetta per la guardia statunitense: 28 punti a referto.

Gabriele Procida: 6. Gioca solo 9 minuti e mette a segno l’unica bomba tentata.

Maarten Leunen: 6.5. Il solito playmaker aggiunto. Prova a guidare la sua squadra alla vittoria con la sua esperienza ma non ci riesce.

Jazz Johnson: 8. Uno dei giocatori rivelazione di questo campionato. Arrivato per ultimo a Cantù, Jazz ha dimostrato di saper fare canestro (26 punti) e di essere un più che discreto difensore sul pick and roll, nonostante sia uno dei giocati più piccoli della competizione. Unico neo: le 8 palle perse. Davvero troppe.

Andrea Pecchia: 5. In difesa è il solito leone ma il 2 su 10 al tiro non è ignorabile. Il classe 1997, per fare il salto di qualità, deve crescere assolutamente in questo aspetto.

All. Cesare Pancotto: 6.5. Ottima prestazione da parte dei suoi ragazzi che non sono riusciti a capitalizzare quanto di buono costruito nel corso della sfida. Possiamo dire che si trattano di due punti buttati.

Germani Brescia

T.J. Cline: 6. Un po’ ai margini del progetto però fa il suo nei 12 minuti in campo.

Luca Vitali: 7. Decide la gara con una tripla in uno degli ultimi possessi dell’overtime. Inutile sprecare troppe parole per uno che predica basket da anni nel nostro campionato.

Kenny Chery: 5. In difesa soffre tantissimo Johnson e in attacco chiude con un pessimo 2/8. Non una serata da ricordare.

Dusan Ristic: 6.5. Anche lui non proprio al centro del progetto però è decisivo nella rimonta del terzo periodo. Forse avrebbe meritato qualche minuto in più sul parquet.

Drew Crawford: 6.5. Non sta giocando come nel suo anno a Cremona ma questa sera ha fatto la differenza, anche se solo a tratti. La Germani ha bisogno del miglior Crawford per arrivare in alto.

Christian Burns: 7.5. Probabilmente l’MVP del match per quanto riguarda i bresciani. Una spina nel fianco per tutti i lunghi canturini.

Tyler Kalinoski: 7. Un killer silenzioso. Non è un giocatore vistoso però sa far male, quando e come vuole: 5/7 dalla lunga distanza e un paio di triple dal peso specifico importante.

Davis Moss: 5.5. Gioca tanto ma sbaglia anche tanto. Coach Buscaglia ha grandissima fiducia in lui ma questa sera l’ex Milano e Siena non ha offerto una super prestazione.

Brian Sacchetti: 5. I bresciani lo lasciano tanto sul parquet (24 minuti) ma viene spesso sovrastato fisicamente e atleticamente dai lunghi canturini. In difesa è un discreto mestierante ma in attacco è quasi nullo.

All. Maurizio Buscaglia: 6. Non è facile entrare in corsa però sta cercando di riportare Brescia sui giusti binari. La Germani ha un potenziale infinito ed è proprio quella che può crescere di più insieme alla Fortitudo.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.