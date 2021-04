Cantù-Brindisi, le pagelle: Brindisi vince grazie ad un’ottima prova di squadra, per Cantù Smith e Radic gli ultimi ad arrendersi

Acqua S.Bernardo Cantù

Gabriele Procida 6,5= dopo un primo tempo con qualche errore, gioca un ottimo secondo tempo ed è uno dei pochi a non mollare fino alla fine.

Andrea Pecchia 5= inizia bene mettendo anche in difficoltà la difesa brindisina, ma si spegne con il passare del tempo.

Donte Thomas 6,5= gioca un’ottima partita, non sfigurando contro un avversario temibile come Willis. Ne sono la dimostrazione i 12 punti e i 7 rimbalzi.

Jaime Smith 7= è letteralmente l’ultimo a mollare, sia in attacco che in difesa. Per il playmaker canturino 15 punti e 4 assist in 34′.

Ivica Radic 7= grande esordio per il croato, che mette in difficoltà fin da subito la difesa brindisina. Chiude con 12 punti e 7 assist in 23′ di utilizzo.

Jazz Johnson 5= non gioca la sua miglior partita, soprattutto in fase realizzativa. Chiude con appena 4 punti e 1/7 dall’arco.

Maarty Leunen 5,5= parte bene e riesce a mettere in difficoltà Brindisi con qualche giocata d’esperienza, per poi spegnersi come tutta la squadra nel secondo tempo. Chiude con 5 punti, 4 rimbalzi e 5 assist.

Jordan Bayehe 4,5= prova a metter in difficoltà i lunghi brindisini soprattutto nel primo quarto. Troppo poco per dare un apporto significativo alla squadra.

Andrea Latorre= s.v.

Happy Casa Brindisi

Darius Thompson 6,5= normale giornata d’ufficio per la guardia americana, che pur non giocando una delle sue migliori gare, realizza 7 punti e smista 11 assist per i suoi compagni.

Derew Willis 6,5= parte bene, giocando un ottimo primo quarto. Si riposa nel successivo, per poi tornare alla carica nel terzo. Chiude con 13 punti in 31′.

Josh Bostic 6= gioca meno del solito, ma contribuisce alla vittoria dei suoi, soprattutto con un ottimo terzo quarto.

Nick Perkins 7= dopo un primo tempo un pò in difficoltà, diventa uno degli uomini decisivi per l’allungo brindisino. Chiude con 12 punti e 5 rimbalzi.

Riccardo Visconti 7,5= gioca un primo tempo strepitoso, continuando la sua ottima partita nel secondo. Continua il suo percorso di crescita soprattutto a livello difensivo. Chiude con 13 punti con 3/5 dall’arco.

Alessandro Zanelli 6= sufficienza d’ufficio per il playmaker brindisino che non gioca una delle sue migliori partite, chiudendo con 2 punti e 5 assist.

Raphael Gaspardo 6,5= riesce sempre a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. Ben spesso servito da Thompson, chiude con 10 punti in 21′.

Ousman Krubally 6,5= solito grande apporto sotto le plance per lui. Chiude con 11 punti e 5/7 al tiro.

James Bell 6,5= è uno dei principali attori dell’allungo brindisino nel terzo quarto. In questo periodo sembra aver raggiunto un livello di crescita che potrebbe essere fondamentale per Brindisi.