Cantù, cambierà ancora il coach: 3 nomi in lista per la panchina

Dopo il cambio a stagione in corso, da Cesare Pancotto a Piero Bucchi, che però non ha evitato la retrocessione, la Pallacanestro Cantù nella offseason sceglierà un nuovo allenatore. Il rapporto con Bucchi, secondo quanto scritto da Giuseppe Sciacia su Superbasket non proseguirà, indipendentemente se i brianzoli verranno ripescati oppure giocheranno in A2.

Secondo Superbasket, sarebbero 3 i nomi in lizza per sostituire Bucchi. Il primo è Marco Gandini, soluzione interna, assistente prima di Pancotto e poi di Bucchi negli ultimi 2 anni. Dietro di poi ci sarebbero 2 potenziali cavalli di ritorno: Nicola Brienza e Marco Sodini. Il primo aveva iniziato la stagione a Trento, salvo poi essere sostituito in corsa da Lele Molin. Il secondo è da 3 anni coach di Capo d’Orlando in A2 ma a Cantù, nella stagione 2017-18, lasciò un bellissimo ricordo col raggiungimento dei Playoff.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.