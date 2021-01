Cantù, Daniele Della Fiori conferma: “James Woodard non fa più parte del progetto”

Daniele Della Fiori, nella conferenza stampa di presentazione di Frank Brandon Gaines, il general manager dei brianzoli ha confermato che James Woodard non fa più parte del progetto tecnico biancoblu:

“James Woodard non fa più parte del progetto tecnico canturino. Con lui ho già parlato e sa che sostanzialmente non è più un giocatore dell’Acqua S.Bernardo. Al momento resta con noi, si allena con noi e aspettiamo che trovi una nuova sistemazione. Lo ringrazio perché è stato molto professionale e comunque ci ha dato una mano importante. Purtroppo non sempre le cose vanno come devono andare”.