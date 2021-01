Cantù, dopo James Woodard a breve verrà tagliato anche Sha’markus Kennedy?

L’Acqua S.Bernardo Cantù ha ufficializzato quest’oggi il taglio di James Woodard, che giocherà in Grecia per il Peristeri. Ma non sono finiti qui gli esuberi per i lombardi perché quasi certamente lascerà la compagine anche Sha’markus Kennedy, come anticipato da Superbasket e confermato a BasketUniverso, il quale, nonostante alcune partite dove ha fatto registrare buoni numeri, non ha mai pienamente convinto coach Cesare Pancotto e i tifosi biancoblu. Inoltre, domenica Kavell Bigby-Williams ha dimostrato di poter tenere benissimo il campo, con Donte Thomas riesumato dopo qualche match visto dalla tribuna. Kennedy potrebbe rimanere in Italia in Serie A (Varese è alla ricerca di un lungo al posto di un non convincete Anthony Morse) oppure in Serie A2.

Immagine in evidenza: Pallacanestro Cantù

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.