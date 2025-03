Cantù è un muro in difesa e batte Cividale: Coppa Italia ai brianzoli e McGee MVP

L’Acqua S.Bernardo Cantù ha conquistato la Coppa Italia 2025 contro Cividale, aggiungendo un altro prestigioso trofeo alla sua storia. Nella finalissima, la squadra lombarda ha dominato i friulani, imponendosi con una prestazione difensiva eccezionale, limitando gli avversari a soli 57 punti, un risultato che testimonia l’intensità e la solidità mostrata per tutti i 40 minuti di gioco. La squadra di coach Nicola Brienza ha saputo controllare il ritmo della partita, soffocando l’attacco avversario e dimostrando una mentalità vincente.

Un muro difensivo insuperabile: Cantù concede solo 57 punti

Il dato che spicca maggiormente è la capacità di Cantù di neutralizzare l’attacco di Cividale, formazione guidata da coach Stefano Pillastrini. I lombardi hanno impostato una difesa aggressiva e ben organizzata, forzando tiri difficili e costringendo gli avversari a basse percentuali al tiro. L’energia e la concentrazione difensiva sono state il vero marchio di fabbrica di questa finale.

Grazie a una difesa quasi perfetta, Cantù ha saputo costruire il proprio successo azione dopo azione, chiudendo gli spazi e sfruttando le transizioni per punire Cividale nei momenti chiave del match. Una vittoria meritata, che ha esaltato il lavoro dello staff tecnico e dei giocatori.

Tyrus McGee MVP: prestazione dominante in finale

A brillare su tutti è stato Tyrus McGee, eletto MVP della competizione grazie a una performance straordinaria in finale. Il talentuoso giocatore ha messo a referto ben 27 punti, risultando determinante sia in fase offensiva che nella gestione del gioco.

Non solo: McGee aveva già trascinato la squadra in semifinale, disputata venerdì sera contro Udine, dimostrando grande continuità e leadership nei momenti decisivi del torneo. Le sue doti realizzative, unite alla capacità di prendere in mano il match nei momenti cruciali, hanno fatto la differenza per Cantù.

Il punteggio finale: Cantù batte Cividale 74-57

Al termine di una partita giocata con grande determinazione, l’Acqua S.Bernardo Cantù ha chiuso la finale di Coppa Italia con un convincente 74-57 contro Cividale, conquistando il trofeo con pieno merito.

Questo successo rappresenta un segnale importante per il futuro della squadra, che dimostra di poter essere la favorita per la vittoria dei playoff. Con un gruppo solido e un leader offensivo come McGee, Cantù può guardare con ottimismo ai prossimi impegni, consapevole della propria forza e del proprio potenziale.

Cantù: McGee 27, Moraschini 19, Baldi Rossi 12, 9+8R.

Cividale: Redivo 13, Lamb 13, Miani 10, Dell’Agnello 8.

QUI le stats complete del match.