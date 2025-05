Cantù esce alla distanza e batte la Fortitudo Bologna in gara-1

Acqua S.Bernardo Cantù – Flats Fortitudo Bologna 72-64

(18-24; 23-14; 15-14; 16-12)

Cantù conquista gara-1 superando la Fortitudo Bologna al termine di una sfida intensa e combattuta. Dopo un avvio equilibrato e un primo tempo ricco di emozioni, i brianzoli allungano nel finale grazie all’esperienza dei veterani e a una solida difesa, spegnendo le speranze degli emiliani.

1° tempo

Il match si apre con una pioggia di tiri da tre punti e, al giro di boa del primo quarto, il punteggio è 12-7 per i padroni di casa, trascinati dall’italo-americano Grant Basile. Caja chiama timeout e, al rientro in campo, Aradori accende l’attacco emiliano con tre triple consecutive che regalano alla Fortitudo il primo vantaggio della serata. Bologna difende con solidità sotto canestro e mantiene ordine anche in attacco: si va alla prima pausa obbligatoria sul 24-18 per gli ospiti.

Basile prova a dare la scossa ai suoi, toccando quota 10 punti dopo 13 minuti di gioco. Poco dopo, Moraschini inventa la tripla del 26 pari, costringendo la Fortitudo a fermare di nuovo il gioco con un timeout. Il match è ricco di emozioni e il tifo degli Eagles prova a farsi sentire come un vero sesto uomo in campo. A 3 minuti dall’intervallo lungo, Cantù è avanti 38-34. Gli animi si scaldano tra Freeman, Gabriel e Hogue, portando a diversi falli tecnici. Alla sirena di metà gara, al PalaDesio i brianzoli conducono 41-38.

2° tempo

Al rientro dagli spogliatoi, Valentini si iscrive alla gara con due triple che ridanno ai padroni di casa un margine di tre possessi. Il terzo quarto scorre con poche realizzazioni, ma nella seconda parte del periodo gli ospiti si affidano all’esperienza di Cusin, prezioso sia in difesa che in attacco, per tornare a -4. Baldi Rossi risponde con una tripla aperta, ma è Panni, sulla sirena, a fissare il punteggio sul 56-52 alla fine del terzo quarto.

L’attacco della Fortitudo è quasi esclusivamente Aradori, ma coach Brienza gli riserva una marcatura speciale per impedirgli soluzioni facili. Bologna fatica a trovare il canestro, mentre Cantù allunga con le giocate di De Nicolao, Baldi Rossi e la difesa granitica di uno straordinario Piccoli. A tre minuti dalla fine, il punteggio dice 71-58 per l’Acqua S.Bernardo, che chiude la gara sul 72-64 e si porta sull’1-0 nella serie. Gara-2 si giocherà ancora a Desio, lunedì sera.

Cantù: Valentini 8, Baldi Rossi 13, Moraschini 14, De Nicolao 4+9a, Piccoli 4, Beltrami NE, Basile 20, Hogue 2, Riisma 2, McGee 3, Viganò NE, Okeke 2. All. Nicola Brienza.

Fortitudo Bologna: Costoli NE, Vencato 0, Aradori 23, Gabriel 11, Battistini NE, Bolpin 2, Panni 3, Cusin 4, Mian 5, Fantinelli 3+10a, Freeman 13. All. Attilio Caja.

QUI le stats complete del match.

