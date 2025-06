Cantù, festa promozione con polemica: Leonardo Okeke lancia un coro contro Varese

Oggi la Pallacanestro Cantù ha festeggiato il ritorno in Serie A dopo 4 anni, promozione ottenuta vincendo la serie di finale Playoff per 3-0 contro Rimini. I biancoblu sono stati accolti da un gruppo numeroso di tifosi, ringraziandoli e celebrando una stagione che segna il ritorno di Cantù tra le grandi. Non è mancata nemmeno un po’ di polemica, per via dell’intervento di Leonardo Okeke ripreso dai presenti e postato su YouTube da Malpensa24.

Il giocatore, arrivato a Cantù a stagione in corso dopo essere stato messo fuori squadra a Varese, ha ringraziato lasciandosi poi andare ad un coro proprio contro i suoi ex tifosi: “Forza Cantù, ce l’abbiamo fatta e… Varesotto pezzo di m***a!”. Al quale i presenti hanno ovviamente reagito con entusiasmo tra le risate dei giocatori sul palco. Uno sfottò goliardico che forse nelle prossime ore produrrà qualche reazione lato Varese.

Okeke, 4.5 punti e 3.3 rimbalzi di media con Cantù in A2, ha disputato solo 6 partite con Varese nella passata stagione.