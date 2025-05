Cantù, gara-5 è TUA! Fortitudo Bologna DEMOLITA ed eliminata

Acqua S.Bernardo Cantù – Flats Service Fortitudo Bologna 88-63

(24-14; 11-15; 31-17; 22-17)

Cantù batte la Fortitudo Bologna con un secondo tempo ai limiti della perfezione e conquista così le semifinali promozione contro Rieti grazie a una super prestazione corale in attacco e in difesa, nonostante l’assenza per un problema al ginocchio di Filippo Baldi Rossi e l’infortunio a gara in corso di Tyrus McGee. Bologna termina qui la sua annata a dir poco tribolata che la obbligherà a restare un altro in Serie A2.

1° tempo

I padroni di casa inseriscono subito le marce alte e si portano a suon di triple sul 17 a 7 al giro di boa della prima frazione. Bologna prova ad aggrapparsi ai canestri di Mian ma l’intensità tra le due formazioni è nettamente diversa e alla prima pausa obbligatoria i brianzoli conducono 24 a 14.

L’inizio di seconda frazione è tutt’altro che spettacolare, con tanti errori al tiro e parecchi falli dovuti a una super aggressività difensiva di entrambe le compagini e al 15′ siamo sul 28 a 18 per l’Acqua S.Bernardo. La Effe non molla e piazza un parziale di 9-0 che la riporta a -3 a 2:30 dal suono della seconda sirena. Okeke segna canestro, subisce fallo e segna il tiro libero supplementare e all’intervallo lungo siamo sul +6 Cantù.

2° tempo

Dagli spogliatoi torna solo una squadra ed è quella allenata da coach Brienza: 12 a 2 di parziale e +16, con due timeout già spesi da Attilio Caja per cercare di fermare l’emorragia. Basile sale in cattedra per i canturini e al 27′ segna il canestro più libero supplementare del +21, 57 a 36. Aradori cerca di riaccendere le speranze dei suoi, subito spente dalla tripla sul fil di sirena di Moraschini: 66-46 all’ultimo pausa obbligatoria della contesa.

Gli ultimi 10 minuti servono solo per aggiornare le statistiche – ottime – di Cantù e – pessime – della Fortitudo Bologna. Alla fine vince in scioltezza l’Acqua S.Bernardo con il punteggio finale di 88 a 63, che le permette di raggiungere Rieti in semifinale, la quale ha eliminato senza sconfitte l’Urania Milano. Si riparte sabato sera da Desio per gara-1 di semifinale.

Cantù: Valentini 6, Moraschini 5, De Nicolao 2, Piccoli 10, Beltrami 0, Basile 17, Hogue 6, Riismaa 14, McGee 15, Possamai NE, Viganò 0, Okeke 13. All. Nicola Brienza.

Fortitudo Bologna: Bonfiglioli 0, Aradori 25, Gabriel 7, Battistini 0, Bolpin 3, Panni 0, Cusin 2, Mian 12, Fantinelli 8+10a, Freeman 6, Sabatini 0. All. Attilio Caja.

