Cantù, Giovanni Pini reintegrato dopo oltre un mese

A dicembre, Giovanni Pini era stato messo fuori squadra dalla Pallacanestro Cantù. I motivi non sono mai stati resi noti, ma tra giocatore e club regnava una grande tensione, tanto che Pini ad inizio gennaio aveva accusato Cantù di non aprirgli nemmeno la palestra per allenarsi in solitaria. La denuncia del lungo si era poi rivelata solo un misunderstanding, e alla fine quell’episodio è rientrato.

Ora Cantù ha però annunciato di aver reintegrato Pini in gruppo. Il giocatore tornerà quindi ad allenarsi agli ordini di Meo Sacchetti e proverà ad aiutare la causa brianzola. Cantù è prima in classifica nel Girone Verde, con un record di 15-3, tra le favorite per la promozione nella massima serie.