Cantù, il GM Santoro sul tifoso che ha colpito Benetti: “Un idiota!”

La Pallacanestro Cantù è in vantaggio 2-0 sulla Giorgio Tesi Group Pistoia nelle semifinali playoff di Serie A2. Purtroppo gara-2 è stata macchiata da un oggetto contundente lanciato da un tifoso canturino in faccia a Gabriele Benetti, che gli ha provocato fortunatamente solo un taglio sul naso e infatti questa sera sarà regolarmente in campo. Il general manager di Cantù, Sandro Santoro, ha commentato così l’accaduto sulla colonne de La Provincia di Como:

“Un idiota, se l’avessi di fronte lo accompagnerei in Questura!”.

Questo gesto scriteriato complicherà e non poco il cammino dei lombardi in questi playoff. In caso di gara-5 con Pistoia dovranno giocare in campo neutro (probabilmente Casale Monferrato) a non meno di 100 km dalla Brianza e comunque le prossime due sfide casalinghe saranno senza Eagles e a porte chiuse.

La reazione del GM di Cantù Santoro fa ben capire qual è lo stato d’animo dei tifosi biancoblu che hanno tutti immediatamente condannato l’atto vergognoso di quel tifoso. Stiamo a vedere cosa succederà e se Cantù riuscirà a passare il turno con Pistoia. Perché non è così scontato come sembra perché i toscani in casa sono una compagine temibilissima. E in una gara-5 senza tifosi i lombardi non avrebbero nemmeno veramente il fattore campo.

