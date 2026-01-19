Cantù, la panchina di Nicola Brienza è (di nuovo) in bilico?

La crisi della formazione brianzola entra in una fase delicatissima e apre ufficialmente il dibattito sul futuro della panchina. Dopo 9 sconfitte consecutive, Cantù starebbe riflettendo seriamente sull’esonero di coach Nicola Brienza, ora al centro di una situazione tecnica sempre più complessa dopo gli interventi sul mercato.

Cantù, 9 ko di fila e panchina in discussione

Il filotto negativo ha fatto scivolare Cantù in una posizione di classifica preoccupante, con una squadra che fatica a trovare continuità, solidità difensiva e fiducia. Al di là dei singoli episodi, in casa Pallacanestro Cantù si starebbe ragionando sulla necessità di una scossa immediata, individuata proprio in un possibile cambio di guida tecnica, dopo gli interventi sul mercato con Erick Green e Chris Chiozza.

Repesa e Menetti: le ipotesi più calde, De Raffaele più defilato

Tra i profili valutati, Jasmin Repeša rappresenta una candidatura forte. Il tecnico croato è ora libero di allenare in Serie A dopo l’esclusione della Trapani Shark e porterebbe esperienza, carisma e una gestione di spogliatoio già testata ai massimi livelli.

Molto concreta anche la pista che porta a Max Menetti, allenatore attualmente fermo ma pronto a rimettersi in gioco. Il suo profilo, conoscitore del contesto italiano, viene visto come una possibile soluzione di equilibrio per provare a invertire la rotta.

Resta sullo sfondo il nome di Walter De Raffaele, al momento considerato meno probabile rispetto agli altri due, anche per una questione di tempistiche e incastri contrattuali.

Decisione attesa a breve

Le prossime potrebbero essere decisive: Cantù è chiamata a scegliere se proseguire con Brienza, dopo avergli dato fiducia un paio di settimane fa post sconfitta contro Tortona, confidando in una svolta tecnica oppure cambiare subito, nel tentativo di salvare una stagione che rischia seriamente di deragliare.

La sensazione è che la società stia valutando ogni scenario, consapevole che il tempo, ormai, è un fattore critico e che il prossimo weekend si giocherà una sfida salvezza contro una Reggio Emilia in ripresa dopo un inizio di stagione orribile.