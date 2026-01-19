Cantù, l’esonero di Brienza un ELETTROSHOCK necessario

La Pallacanestro Cantù sta vivendo uno dei momenti più delicati della sua storia dopo 9 sconfitte consecutive al ritorno in Serie A e la società ha deciso di esonerare Nicola Brienza, non perché abbia sbagliato nella gestione tecnica, ma perché era necessario un vero elettroshock per cercare di salvare la stagione. Troppe partite simili sono state perse, e a un certo punto diventa fondamentale cambiare le carte in tavola per ridare energia alla squadra e fiducia ai tifosi.

La scelta di non esonerarlo prima

È importante sottolineare che un paio di settimane fa, dopo la sconfitta in casa con Tortona, la scelta di Cantù di non esonerare Brienza era stata giusta: la squadra meritava ancora fiducia e continuità, soprattutto dopo gli interventi sul mercato di Erick Green e Chris Chiozza. Tuttavia, i KO contro Trieste e Brescia sono stati due sconfitte fotocopia, difficili da digerire, e hanno fatto salire a nove le sconfitte consecutive. A questo punto, era chiaro che serviva un cambio di guida tecnica per interrompere la striscia negativa.

Walter De Raffaele nuovo allenatore

Il nuovo allenatore sarà con tutta probabilità Walter De Raffaele, tecnico esperto in situazioni complesse e capace di gestire momenti di grande pressione. Con il suo arrivo, la Pallacanestro Cantù punta a ritrovare ritmo, fiducia e coesione tra i giocatori, oltre a introdurre schemi tattici. La scelta di De Raffaele è strategica: il nuovo coach dovrà trasformare l’energia negativa accumulata in motivazione, provando a portare la squadra alla salvezza.

Nessuna bocciatura, solo una nuova opportunità

L’esonero di Brienza non è dunque una bocciatura personale: il coach ha lavorato con dedizione e professionalità, ma il cambio di guida tecnica rappresenta un segnale chiaro di ambizione e determinazione da parte di Cantù.

Con De Raffaele al timone, la squadra ha ora l’occasione di trasformare l’elettroshock in una nuova opportunità, puntando a ritrovare competitività, stabilità e fiducia. I tifosi guardano avanti, sperando che questo cambio sia il passo decisivo per riportare Cantù in primis alla salvezza e poi ai vertici del basket italiano.

